Приятной поездки: в Приморье тысячу рублей стоит билет на автобус без кресла и с дырявой крышей

Пассажирка рассказала о жутком состоянии автобуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Приморского края рассказала о том, какая ей предстояла поездка из Владивостока в Находку. Она вместе с мужем купила билет на автобус, один проезд, по ее словам, стоит 990 рублей. За такую сумму женщина ожидала как минимум наличие посадочного места, но и этого она не получила. Более того, пассажирка уверяет, что прямо над ними с потолка капала вода.

- Одного сиденья нет вообще, сверху на людей капает вода на голову. На вопрос водителю: «Как мы должны ехать?», простой ответ: «Автобус не мой, я просто подменяю, пишите жалобу». Это, извините, что? - пишет женщина.

Жительница Приморья также отметила, что путь от Владивостока до Находки на автобусе обычно занимает четыре часа, а с пробками и все пять. Как ехать в таких условиях - непонятно. Судя по видеоролику, который опубликовали очевидцы, к счастью, в автобусе были еще свободные места и супруги могли пересесть туда, где как минимум есть сиденья.

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