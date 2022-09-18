В Уссурийске подозрительный мужчина стрелял по сторонам из пневматического оружия на проезжей части

Человек с оружием в руке шл прямо по проезжей части. Фото: принтскрин видео.

Жители Уссурийска стали свидетелями странной и пугающей картины. Подозрительный мужчина шел посреди проезжей части, активно жестикулировал, а в руках у него был пневматический пистолет. Он не кидался на машины, водители старались лишний раз не привлекать к себе внимание и проезжали мимо, но в какой-то момент человек направил оружие в сторону тротуара и, судя по видео, сделал несколько выстрелов.

Инцидент произошел на улице Агеева. Подозрительный приморец ушел с проезжей части и направился в неизвестном направлении. Как отмечают очевидцы, они не знают, задержали ли этого человека. Местные жители уже успели прозвать его гангстером, но шутки не отменяют того факта, что приморец может быть опасен.

Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» связался с пресс-службой МВД по Приморскому краю, чтобы узнать, подавали ли люди заявления насчет этого инцидента и ищут ли мужчину. В полиции объяснили. что на данный момент информация уточняется, подробности сообщат позже.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Как рассказали в пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску, в полицию поступило заявление местной жительницы, которая рассказала о том, что неизвестный мужчина ходит на улице Агеева с предметом, похожим на пистолет.

По данному факту участковым уполномоченным полиции была проведена проверка. Личность гражданина установлена. Им оказался житель города Уссурийска 2006 года рождения. Несовершеннолетий пояснил, что предмет в его руках был игрушечным пистолетом.

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