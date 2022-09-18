Жительница Владивостока рассказала, как мошенники «охотятся» на тех, кто получает соцвыплаты

Приморцы отмечают, что уже сталкивались с такими звонками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Владивостока рассказала о действенной схеме мошенников. В этот раз злоумышленники попытались присвоить себе деньги тех, кто получает социальные выплаты. Раздался звонок, на том концу трубки девушка представилась сотрудником соцзащиты и попросила проделать определенные действия, чтобы деньги смогли зачислить на карту.

– Вежливый голос в телефоне говорит, что для перечисления социальной выплаты вам нужно открыть счет «мир» в банке и предоставить реквизиты. Естественно вы ответите, что уже это сделали. Но девушка сообщает, что все правильно, однако вы не сообщили номер карты, далее она предлагает сделать это через МФЦ или по номеру телефона. Конечно по номеру телефона удобнее и быстрее. Вам дают контакт, позвонив по которому, вы можете лишиться всех накоплений на карте, или на ваше имя оформят кредит, – предупреждает жительница Владивостока.

Однако внимательные приморцы отметили, что одного только номера карты недостаточно, чтобы снять без разрешения владельца деньги, ведь на обратной стороне есть три цифры, если не знать их – ничего не получится. Люди также отметили, что подобные звонки им уже поступали, но они не замечали после них списаний средств или чего-то необычного.

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