Уникальный гастрофестиваль «От Арктики до Дальнего Востока» пройдет в центре Владивостока

Фото: Предоставлено организаторами

Гастрономический фестиваль «От Арктики до Дальнего Востока», который устраивает агентство по туризму Visit Primorye, впервые пройдет во Владивостоке. С 23 по 25 сентября в самом центре города встретятся больше 100 шеф-поваров, рестораторов и гастроэнтузиастов из Мурманской области, Карелии, Удмуртии, Бурятии, Якутии, Тульской области, Москвы, Камчатки и, конечно же, Приморья. Каждый из них приготовит блюдо, отражающее характер их региона. Как рассказали организаторы, цель мероприятия – познакомить жителей и гостей краевой столицы не только с дальневосточной гастрономией, которая представляет собой синтез русской кухни и кулинарные традиции азиатских стран, но и показать богатство геустики Арктики, а также коренных народов Севера и Сибири.

Программа обещает быть обширной и насыщенной. Это и различная музыка, и уличные художники, и кулинарные мастер-классы. Последние, кстати, будут проходить по дальневосточной кухне и аутентичным блюдам коренных народов Приморья с дегустациями. Еще организаторы устраивают гастрошоу с разделкой свежепойманной рыбы. Всего запланировано 40 проектов, участие в некоторых будет платным – по инициативе руководства регионального внутриполитического блока и главы города Константина Шестакова часть денег пойдет на гумпомощь жителям Донбасса. Ведущей фестиваля стала автор проекта «Гастрономическая карта России» – Екатерина Шаповалова.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ПЛОЩАДКА

23 сентября – с 16:00 до 20:00;

24 сентября – с 11:00 до 21:00;

25 сентября – с 11:00 до 21:00.

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