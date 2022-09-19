До десяти миллиардов рублей могут получить приморские компании

На поддержку могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Новая мера поддержки для малого и среднего бизнеса появилась в Приморье. Программу льготного кредитования поддержало 109 IT-проектов, общая сумма которых – 64,3 миллиарда рублей.

Рассчитаны средства не только на внедрение, но и на разработку отечественного программного обеспечения, сервисов, а также платформенных решений. Представители проекта могут получить кредит от пяти миллионов до пяти миллиардов рублей. Компания, представляющая несколько проектов, может рассчитывать на льготный займ от 500 миллионов до 10 миллиардов рублей.

Процентная ставка составляет до 5% годовых для представителей малого и среднего бизнеса. 3% – для аккредитованных ИТ-компаний, а для системообразующих ИТ-организаций – в среднем 4-5% годовых.

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