Волна отключений холодной воды накроет Владивосток на этой неделе

Последние отключения ожидаются 23 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовые отключения воды ожидаются во Владивостоке на этой неделе. Плановые ремонтные работы начались в столице Приморья с понедельника, 19 сентября.

В пресс-службе «Примводоканала» перечислили адреса, по которым пройдет волна отключений.

Во вторник, 20 сентября, с 10:00 и до 17:00 воды не будет на Вострецова 6в, 8а ,8в, 10, 10б, 10в, 12, 35а, 36, 36б, 36в, 38, 45, 47; Днепровской 13, 19, 21, 21а, 21б, 21в, 22, 22а, 24, 25, 25д, 26, 27, 28-40в, 39-45, 51, 55, 97б; Днепровском переулке 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7; Камской 5, 5а, 5б, 24, 31, 33а, 35, 41-67, 71, 75, 81; Камском переулке 7; Метельной 6, 8; Неманской 5, 6-22, 9-17, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 40, 42, 46; Рионской 26.

Отключения воды ожидаются также 21 сентября. Начнутся они в 9:00, а закончатся в 18:00 по следующим адресам: Океанский проспект 23, 34; Прапорщика Комарова 18, 198, 21, 23, 23а, 25/1, 27, 29, 31, 31а, 32, 35а, 36, 42; Уборевича 25. В этот же день из-за аварийных работ до 19:00 без холодного водоснабжения останутся жильцы домов на Карьерной; Луговой 52, 52а, 52б, 52в, 54, 56, 56а; Руднева 1, 1а, 1б, 3, 5; Снеговой 30, 31, 32, 61, 61 стр.1, 61а, 63, 71, 71б, 71б стр.1, 71в, 74.

В четверг, 22 сентября, воды не будет в домах на Байдукова 4, 4а, 4б, 6; Белякова 5а, 7а; Енисейской 1-23, 2-24, 28а, 28б, 30, 32, 32 стр.1, 55; Каспийской 1-15; Кирова 5-49, 14-70, 77, 77а, 93, 93а, 95, 101, 103, 104, 105, 112, 116; Магнитогорской 3-27, 4-28; Обручева 1, 4, 5, 6, 8, 11; Пархоменко; проспекте 100-летия Владивостоку 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155, 159/1, 159/2, 159 стр.2, 159 стр.4, 159 стр.5, 159е, 159е стр.4, 161, 161а; Русской 11а, 15, 17, 17а, 19а; Сибирской; Чапаева 1д, 2-26; Чкалова 5, 6-30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3. Подачу воды остановят в 3:00 и возобновят в 22:00.

Из-за аварийного ремонта 23 сентября с 9:00 до 14:00 не будет воды Никифорова 55, 57 и Сафонова 26.

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