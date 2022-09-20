Судно «Багратион» – одно из мест, где происходили зверства. Фото: СУ СК РФ по Приморью

В Приморье третий отдел по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России привел детали резонансного уголовного дела. Пятеро мужчин, сотрудников рыбоперерабатывающего судна, обвиняются в истязательстве и избиениях, жертвами стали матросы-рыбообработчики. Каждый из фигурантов получит наказание в соответствии со своим вкладом в преступление, сообщили в пресс-службе ведомства.

Представители правоохранительных органов прибыли на место. Фото: СУ СК РФ по Приморью

Следователи считают, что мужчины на судне в акватории Берингова моря действовали в составе ОПГ. По должности они должны были контролировать производительность труда – вероятно, для этого моряки и выбрали бесчеловечные методы. Под предлогом достижения целей мужчины систематически избивали шестерых матросов, истязали и мучили. Это происходило с 2017 по 2021 год.

Об ажиотаже стало известно после публикации в соцсетях. «Рабский труд в открытом море», – описывали историю многочисленные заголовки в СМИ. Речь о работниках плавзаводов «Багратион», «Святой Владимир», рефрижератора «Рустика». Произвол со стороны надзирателей в итоге дошел до общественности и следственных органов. В СК на транспорте признали, что, по предварительным данным, моряков лишили свободы. Сами фигуранты свою вину отрицают.

Уголовное дело направлено в суд. Каждому из подозреваемых предъявило обвинение по статьям пункта «а» части 3 статьи 111 за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, статьи 112 за умышленный вред здоровью, статьи 117 (истязание) и части 2 статьи 117 УК РФ (истязание по предварительному групповому сговору).

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