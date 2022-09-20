Во Владивостоке одновременно ремонтируют 111 дворов

Работы кипят по десяткам адресов. Фото: Милана СОКОЛ

В столице Приморья продолжается ремонт дорог, дворов и общественных пространств. По информации мэрии, сейчас благоустройство придомовых территорий проходит сразу по 111 адресам. При этом в 76 дворах работы на стадии завершения. Речь идет о возведении спортивных и детских площадок, а также асфальтировании. Кстати, именно обновление дорожного покрытия по-прежнему остается самой популярной заявкой.

Ремонт в столице Приморья в этом году проводят сразу по двум программам – уже известной «1000 дворов» и новой – «1000 дворов Дальнего Востока». Это позволяет охватить как можно больше объектов и ускорить сроки реконструкции.

Как поделились специалисты управления содержания жилищного фонда, совсем недавно заасфальтировали придомовую территорию на Адмирала Юмашева, 22. Раньше двор был просто отсыпан щебнем, что создавало естественные неудобства для местных. По инициативе главного по дому Андрея Рыкова, жильцы проголосовали за благоустройство пространства, собрали подписи и подали заявку на участие в программе «1000 дворов». Работы на участке начались в апреле. За это время подрядчики уложили возле дома новое покрытие, установили бордюры, а также разметили территорию для стоянки авто. А поблизости, на Адмирала Юмашева, 18б, по этой же программе возвели детскую площадку. Так что у горожан двойной повод для радости.

Ребятам создали удобную зону для игр. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Всего за четыре года существования полюбившейся местным жителям программы удалось отремонтировать 500 дворов.

– В этом году отремонтируем еще 163. При этом 21 территорию сделают по краевой программе и еще 142 – в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока, – поделился заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.

По словам специалистов, список ремонтируемых придомовых территорий в этом году удалось увеличить за счет экономии при производстве работ. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», ход работ проверяет не только мэрия, но и общественные наблюдатели. От пристального взгляда «народных контролеров» не уходят даже самые мелкие огрехи.

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