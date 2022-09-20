Пуститься в пляс и окунуться в мир сказки приглашают жителей и гостей приморской столицы

Фото: Команда «Гикторий» // правительство Приморского края

Масштабный фестиваль народного творчества, урожая и «Осенины» пройдет 25 сентября с 12:00 до 18:00 на острове Русский. Вход свободный. В рамках мероприятия на территории Великокняжеской батареи проведут соревнования по рыболовному спорту «Открытое море. Русский тунец». Участники смогут не только поймать тунца и лакедру, но и продегустировать свежий улов.

Добраться от Владивостока до Великокняжеской батареи и обратно, гости и участники фестиваля могут на бесплатном автобусе. Транспорт украшен афишей «Осенины» и ходит каждые полчаса. Первый рейс стартует в 11 часов от остановки Луговая, последний – с Русского острова в 20 часов.

Фестиваль «Вековые традиции. Праздник урожая» и праздник «Осенины» будет проходить не только в формате народных гуляний, но и включит в себя незабываемые и самобытные мастер-классы, а также выставку-продажу изделий декоративно-прикладного творчества от лучших мастеров Приморского края.

Министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова рассказала, почему такие мероприятия до сих пор пользуются популярностью:

– В России народные праздники включают в себя и христианские религиозные, и славянские. Русский народ чтит вековые традиции предков, благодаря чему народные праздники поддерживаются и сохраняются даже спустя сотни лет.

На празднике приморцев ожидают и примерка народных костюмов, и гадания на славянских рунах или воске, и борьба на сказочном оружии. Кроме того, там можно будет найти интересные локации, яркие фотозоны и многое другое.

Схема площадок. Фото: Правительство Приморского края

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