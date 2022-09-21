В сыре грузинского кафе в Приморье нашли кишечную палочку

Иллюстрация из архива КП. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владелец одного из грузинских кафе в Приморье обеспокоился качеством молочной продукции, которую продает. Он заказал исследование рассольного сыра от производителей Михайловского района в лаборатории. В продукции нашли несколько видов кишечной палочки – и не только это. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Проверка сыра показала сразу несколько нарушений, которые могли грозить посетителям кафе отравлениями. В пробах не только обнаружили типы кишечной палочки, но и общую повышенную обсемененность бактериями. Это верный признак порчи продуктов. Возможно, был нарушен температурный режим при изготовлении, транспортировке или хранении.

Печальные результаты срочно поступили в Россельхознадзор Приморского края. Информация доведена и до производителя, и до владельца кафе. Испорченные лакомства клиентам заведения больше не грозят.

Напомним, что предотвратить массовые отравления не всегда выходит. Dv.kp.ru уже писал про случай в детском лагере «Юность»: у 42 детей обнаружили норовирус. Специалисты нашли нарушения в пищеблоке центра.

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