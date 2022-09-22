Во Владивостоке заработал образовательный учебный центр для мигрантов из Узбекистана

Приезжим из Узбекистана помогут освоиться в Приморье. Фото: краевой департамент внутренней политики.

Образовательный учебный центр «Приморье – наш общий дом» открылся во Владивостоке по адресу 40 лет ВЛКСМ, 10. Занятия здесь проводят для детей и взрослых, которые приехали из Республики Узбекистан. Программа ориентирована на мигрантов, желающих выучить русский язык, успешно сдать экзамен и в целом освоиться в регионе.

Как рассказали специалисты Приморской региональной национально-культурной автономии узбеков, уроки помогут повысить доступность школьного образования для детей мигрантов, проживающих во Владивостоке. Зачастую незнание русского языка попросту приводит к тому, что дети не могу освоить школьную программу в Приморье. Гости края часто не могут читать или испытывают сложности в общении со сверстниками. А заниматься индивидуально с каждым таким ребенком учителя тоже не могут. Естественно, возникает неуспеваемость.

Помимо детей образовательный центр призван помочь и взрослым. Мигранты для официального проживания и трудоустройства обязаны сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства нашей страны. Зачастую освоить все это самостоятельно сложно, поэтому разобраться в тонкостях помогут квалифицированные специалисты.

– Хороший уровень владения русским языком – это ключ к успеху для детей не только на уроках русского языка, но и на других предметах общеобразовательного цикла, таких как литература, математика, история, обществознание, английский язык и многих других. Поэтому мы в лице общественной организации, узбекской национально-культурной автономии по Приморскому краю, планируем реализовать наш проект по созданию на территории города Владивостока развивающей адаптационной школы для мигрантов и детей-мигрантов в возрасте 6-17 лет, прибывших из Узбекистана и не владеющих либо слабо владеющих русским языком, для достижения их максимальной адаптации в новой социокультурной среде, – поделились в автономии.

Отметим, в рамках государственной программы Приморья «Безопасный край» на 2020-2027 годы проект по созданию образовательного учебного центра поддержали из бюджета края по итогам конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Ежегодно его проводит краевой департамент внутренней политики. Создание центра для приезжих поможет в вопросе формирования межнационального согласия. Размер государственного софинансирования для его открытия составил почти 1,5 миллиона рублей.

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