В Приморье начали работать призывные комиссии

Комиссия создана для призыва граждан на военную службу в октябре – декабре 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о создании региональной призывной комиссии. Такие же органы будут созданы в муниципалитетах для призыва мужского населения края на службу.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Краевую комиссию возглавит сам губернатор Приморья, а в ее состав войдут еще 18 человек, среди которых военный комиссар края Николай Тригубко, а также заместитель председателя правительства края Дмитрий Мариза.

В постановлении говорится, что комиссия создана для призыва граждан на военную службу в октябре – декабре нынешнего года.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу обратился к россиянам. Его выступление состоялось после того, как с речью выступил президент страны Владимир Путин - глава государства, в частности, объявил для россиян частичную мобилизацию.

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