Инициативная молодежь Владивостока может получить премию в 100 тысяч рублей

Администрация Владивостока наградит молодых и инициативных. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Молодые и креативные жители столицы Дальнего Востока могут до 30 сентября подать заявку на солидную премию от мэрии. Речь идет о приморцах от 14 до 35 лет, которые выступают авторами проектов и сами проводят интересные для города мероприятия. Например, благотворительные акции, фестивали, спортивные состязания и другие полезные активности.

– Участие в конкурсе «Есть за что!» – прекрасная возможность заявить о себе и получить за свои труды премию в размере 100 тысяч рублей. Ежегодно она присуждается десяти горожанам, – рассказала Катерина Ищук, руководитель городского управления по делам молодежи.

Как поделились специалисты пресс-службы администрации Владивостока, желающим поучаствовать в конкурсе необходимо собрать пакет документов. Заявки принимаются по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов по адресу: Океанский проспект, 30. Последний день приема – 30 сентября. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 2-614-400 и 8-914-717-84-54.

Кстати, в прошлом году победителями во Владивостоке стали сценарист и режиссер любительского кино Максим Андреев и автор проекта городской исторической игры-путешествия «Поколение NEXT» Елена Долматова. Премию от администрации также получили организатор социальных граффити-проектов Максим Расторгуев, автор КВН «Красный лис» Роман Головин и другие инициативные ребята, которые помогать сделать жизнь в городе разнообразнее.

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