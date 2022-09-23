Председатель городской думы Андрей Брик поздравил жителей Владивостока с Днем тигра

Андрей Брик. Фото: Дума Владивостока

Уважаемые жители и гости города Владивостока!

Дорогие друзья!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с праздником, посвященным сохранению амурского тигра!

О возрастающем значении празднования на Дальнем Востоке Дня тигра подтверждают результаты успешной работы российских экологов. Популяция амурского тигра в регионе уверенно растет и на данное время составляет порядка 750 особей.

Это достижение было особо отмечено Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в приветствии к участникам Международного форума по сохранению тигра, который состоялся в текущем году во Владивостоке на площадке Восточного экономического форума.

Значимый результат достигнут благодаря тому, что амурский тигр, находившийся не так давно на грани исчезновения, был взят под охрану государства. Совместные инициативы ученых-биологов, экологов и краеведов, политиков и волонтеров, всех, кому небезразлично состояние окружающей среды, позволили привлечь внимание общественности к вопросам сохранения дикой природы, сформировать бережное отношение к краснокнижному хищнику.

По инициативе органов местного самоуправления День тигра, установленный во Владивостоке 23 года назад, получил статус городского праздника, который проводится ежегодно в сентябре при поддержке Правительства Приморского края, Администрации города Владивостока, Русского географического общества, Центра «Амурский тигр». Программа праздника, включающая шествие по центральным улицам Владивостока с участием тысяч жителей и гостей города, вызывает неизменный общественный интерес к актуальным вопросам поддержания биологического разнообразия. Мероприятия праздника, нацеленные на рациональное природопользование, способствуют развитию инфраструктуры национальных парков и заповедников.

Амурский тигр традиционно является символом Владивостока, изображения этого хозяина тайги использованы на флаге и гербе города, название «Тигровая» присвоено сопке и улице. Уверен, это связано с тем, что горожанам импонируют черты, присущие этому мощному уникальному хищнику, его смелость и решительность, сила и благородство.

Желаю всем участникам мероприятий праздника «День тигра» успехов в продвижении инициатив по сохранению нашего общего природного наследия!

Председатель Думы города Владивостока Андрей Петрович Брик

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