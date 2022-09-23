Новые автобусы выйдут на два маршрута во Владивостоке

Автопарк во Владивостоке постепенно обновляется. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На маршруты № 1 и № 54а во Владивостоке выходит новый транспорт. Компания «ДВ-ТрансСети», которая работает по контракту с администрацией города, закупила современные автобусы китайского производства. Машины оснащены пандусом и местом для колясок, кондиционером и системой ГЛОНАСС.

В салоне предусмотрены места для маломобильных людей и пассажиров с детьми. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Как отметили в пресс-службе мэрии, автобусы вместительные, с низким полом, что удобно при посадке и высадке. Для безопасности они оборудованы видеокамерами внутри и снаружи. На линию в ближайшее время выйдет 15 транспортных средств. Они заменят устаревший автопарк, которому больше 10 лет. Машины уже оформили в ГИБДД. Сейчас специалисты управления транспорта осматривают технику, она должна соответствовать заявленным по контрактам характеристикам. Еще одну партию автобусов по заказу перевозчика планируется доставить во Владивосток до конца года.

Новые автобусы скоро выйдут на маршруты. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Помимо комфорта пассажиров в китайском транспорте, произведенном компанией Zhong Tong, не забыли и о рабочей зоне водителя. Кабина оборудована пневмокреслом, в котором удобно сидеть долгие часы.

Не забыли и о комфорте водителя. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Директор компании «ДВ-ТрансСети» Ольга Зарюта также поделилась, что все записи с камер видеонаблюдения отображаются на водительской панели управления, это позволяет полностью контролировать ситуацию и помогает сделать перевозки безопаснее.

Камеры также установлены снаружи. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Перед нами стоит задача улучшения качества транспортного обслуживания жителей Владивостока. Несколько лет назад был существенно обновлен парк автобусов средней и малой вместимости, сейчас совместно с перевозчиками увеличиваем количество новых автобусов большой вместимости. В этом году администрация Владивостока впервые заключила трехлетние контракты с компаниями-перевозчиками, в которых одно из условий – наличие автобусов не старше 10 лет. Поэтому многие компании активно и добросовестно обновляют свой парк. До конца года на разные маршруты вместо старых должно выйти около 60 новых транспортных средств 2022 года выпуска. В последующие годы обновление парка продолжится, – поделился планами по модернизации транспорта заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

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