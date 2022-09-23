Во Владивостоке прошла встреча с авторами лучших творческих проектов

Владивосток с каждым годом становится все интересней. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В администрации Владивостока 22 сентября прошла встреча авторов ярких творческих проектов. Реализуются они на деньги, полученные благодаря грантам президентского фонда культурных инициатив. Молодые специалисты обменялись опытом и рассказали, какие трудности они прошли на пути к успеху.

Встретила авторов креативных программ за круглым столом заместитель главы администрации Дарья Стегний. Некоторые идеи ребят уже успели оценить по достоинству, открытие других пройдет в ближайшие дни.

В самом начале встречи активисты кратко рассказали о своих мероприятиях. Среди них – культурно-интеллектуальный проект и фестиваль «Время возможностей», «Нагорный лекторий», «Лето в Нагорном парке» и проект создания арт-объектов «Метацентры». Еще участники встречи представляли фестиваль «Музыкальный пикник на объектах Владивостокской крепости», Дальневосточный музыкальный форум, цикл обучающих лекториев и мероприятий «Кино Приморья», а также мультимедийный выставочный проект с элементами анимации, дополненной реальность «Невельской: плоды воображния».

– Чем больше будет таких проектов – тем ярче и активнее становится жизнь в нашем городе, – отметила Дарья Стегний.

Создатель фестиваля «Время возможностей» Светлана Горковенко рассказала, что его представляют 17 творческих и развивающих мастер-классов, лекций на темы от финансов до психологии, танцевальная вечеринка и даже дефиле.

– Мероприятие получило огромный позитивный отклик от участников. Наша цель – дать возможность пожилым людям попробовать себя в чем-то совершенно новом, что может изменить жизнь и дать толчок к новым увлечениям, работе или социальным связям, – поделилась Светлана Горковенко.

Еще одним ярким проектом стал фестиваль «Метацентры». Так, на окраинах Владивостока появились различные росписи, которые формируют имидж города, радуют жителей и гостей, и, конечно, служат фотозоной.

– У Владивостока свое собственное лицо, и очень важно выявлять и развивать эту идентичность. У нас есть талантливые муралы на самые разные темы, но нам важно было привнести новые краски и смыслы, – отметила автор проекта Юлия Климко.

Стоит отметить проект Ильи Федорова, ведь благодаря ему киноиндустрия Приморья уже представлена несколькими фильмами. Так, любой желающий может посетить уроки актерского мастерства и режиссерскую киношколу абсолютно бесплатно. Программа «Кино Приморья» дает жителям края возможность ходить на лекции и мастер-классы, и даже больше – побывать на площадке во время съемок.

Среди участников встречи оказалось сразу два любителя музыки: Павел Лопатин с проектом «Дальневосточный музыкальный форум» и организатор фестиваля «Музыкальный пикник» Сергей Матлин. Эти программы уже живут и процветают в Приморском крае. Они не только включают в себя выступления лучших музыкальных коллективов, но и объединяют творчеством самых разных людей.

Все участники круглого стола отметили, что мэрия Владивостока максимально поддерживает авторов и сами мероприятия на всех этапах – от защиты заявок до реализации.

Стоит отметить, что в преддверии следующего этапа конкурса грантов в администрации планируется встреча для всех заинтересованных.

Авторы творческих проектов, получившие гранты президентского фонда культурных инициатив, поделились опытом. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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