Аукцион открыт для любых юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, а также для индивидуальных предпринимателей. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке начался сбор заявлений на аукцион по распределению законных площадок елочных базаров. Предпринимателям приморской столицы, которые занимаются торговлей незаменимого атрибута новогодних праздников, предлагают 13 мест в разных районах города.

Как отметили в управлении экономического развития Владивостока, прием заявлений для тех, кто желает принять участие в аукционе продлится до 17 часов10 ноября.

Специалисты уточнили, что аукцион открыт для любых юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, а также для индивидуальных предпринимателей.

Площадки для торговли новогодними деревьями могут быть представлены в виде автолавок или елочных базаров в зависимости от территории, на которой будет осуществляться продажа. Так, автолавки можно разместить на Верхнепортовой, 68, Карьерной, 22, Лермонтова, 75, Пшеницына, 22, Сабанеева, 16, Светланской, 177, Фадеева, 12б, Шилкинской, 21. А Елочные базары расположат на Жигура, 48, Нахимова, 1, Полярной, 1, а также две площадки планируется организовать на Красного Знамени, 114.

Чтобы принять участие в аукционе, претендентам необходимо представить лично или через своего полномочного представителя заявление на участие по адресу Партизанский проспект, 3, кабинет № 6.

Юридическим лицам к заявке необходимо приложить копии учредительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Индивидуальным предпринимателям – копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копию документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность.

По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефонам 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

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