В результате столкновения пострадали восемь человек. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Хасанском районе Приморья произошла жесткая авария с туристическим автобусом и джипом. В региональном УГИБДД УМВД сообщили, что погибли два человека, еще шесть получили травмы.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло около 14:30. Специалисты установили, что 59-летний водитель Toyota Hilux выехал на встречную полосу и врезался в автобус Toyota Coaster, который вез 16 пассажиров. Они направлялись на экскурсию в Славянку и в момент аварии проходили участок трассы между Барабашом и пунктом прибытия.

В результате столкновения пострадали восемь человек, включая обоих водителей транспортных средств. Шестеро получили травмы. Два человека скончались. Одним из них оказалась спутница мужчины на «Хайлюксе», она была не пристегнута.

ДТП произошло около 14:30. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Также есть предположение, что марка автомобиля, на котором ехали мужчина и женщина Nissan Datsun. Прокуратура Хасанского района проверит предпринимателя, который организовал экскурсию.

На популярной барахолке Владивостока редакция «КП» отыскала предложение по экскурсиям с автобусом, который попал в ДТП. Приводим текст:

«Водитель с личным автобусом, 22 места. Доставка сотрудников, аренда автобуса с водителем без посредников: свадьбы, экскурсии по городу и краю. Работает все: печки, кондиционер, микрофон».

Транспорт совершал экскурсионные рейды на базу отдыха Штыковские пруды, в местный сафари парк, на Чандалаз и Пидан.

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