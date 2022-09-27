Дорожники Владивостока начнут ремонт на оживленных участках трассы предстоящей ночью

Дорожники трудятся даже по ночам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» предстоящей ночью приступят к ремонту поврежденного покрытия на нескольких улицах. Прежде чем уложить новый асфальт рабочие подготовят «карты». Ремонт на оживленных участках трассы специально проводят в ночное время, чтобы избежать заторов.

Как рассказали в управлении дорог администрации Владивостока, демонтаж поврежденного асфальта на пересечении Нейбута и Ватутина, а также в районе пересечения улиц Воропаева – Стрелковая – Фадеева начнется в ночь на 28 сентября. А уже следующей ночью планируется укладка асфальта. Атомобилистов просят отнестись с пониманием и быть внимательными и острожными.

Важно отметить, что локальный ремонт проходит в разных районах Владивостока. В этом году в число приоритетных участков вошли больше 100 адресов и список постоянно расширяется. Накануне дорожники уложили новый асфальт на Гамарника, Чапаева, Бородинской, Третьей Рабочей, Русской, Фастовской и других улицах.

Еще 30 улиц приводят в порядок в рамках комплексного благоустройства. При этом работы на трех из них – Давыдова, Нейбута, и Калинина идут за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо самого дорожного покрытия специалисты обустраивают пешеходные зоны, устанавливают барьерные ограждения, чинят или возводят объекты близлежащей инфраструктуры. Качество ремонта проверяют не только специалисты мэрии, но и общественные наблюдатели.

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