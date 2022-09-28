Дайте клич: третий месяц нет вестей от пропавших в Приморье мужчины с маленьким сыном

Поиски продолжаются. Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье до сих пор разыскивают мужчину с ребенком из Уссурийска. Руслан Нургалиев и его девятилетний сын Станислав пропали 23 июля, и вестей от них больше не было. Волонтеры организации «Примпоиск» и полиция пытаются их найти и повторно опубликовали ориентировку на пропавших.

О пропаже ребенка в полицию Уссурийска сообщила его мама. По ее словам, отец забрал мальчика и уехал. Куда – не известно. На телефонные звонки мужчина не отвечал, поэтому женщина забила тревогу. Возможно, отец выкрал ребенка, ведь вместе семья не жила. Пока что полиция продолжает поиски. В СМИ появлялась информация, что Руслана и Станислава нашли, и они должны вернуться домой. Мы обратились в «ПримПоиск», но там слухи опровергли.

Фото: ПРОО «Примпоиск»

– Нам только известно, что они оба ушли из дома и не выходят на связь с родными. Другими подробностями мы не владеем, – рассказала Кристина Вульферт, председатель правления Приморской региональной общественной организации по поиску пропавших.

За уточнениями корреспондента «КП» попросили обратиться в правоохранительные органы. Доподлинно известно, что полиция еще не объявляла результаты поисковых работ. Поэтому в «Примпоиске» просят помощи у каждого жителя Приморья, кто мог бы поделиться информацией и пропавших.

Приметы Руслана: на вид 40 лет, рост 175 см, волосы светлые, стрижка короткая. Одежда на момент исчезновения неизвестна.

Приметы Станислава: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза темно-карие. Был одет в черные шорты, черные кроссовки с темно-оранжевой подошвой на момент пропажи.

Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам: 8-423-432-16-26, 102 или 112 (полиция), 8-924-239-02-64, 8-908-987-39-19 (волонтеры).

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже пыталась разобраться в запутанной истории, но вопросов было больше, чем ответов. При каких обстоятельствах мужчина забрал ребенка? Ведь неизвестно, забрал ли Руслан мальчика с детской площадки или мама сама разрешила ребенку пообщаться с отцом. Почему родственники говорили, что Нургалиевы отдыхают на море, если официально они все еще числятся пропавшими? Это остается загадкой. Пока что мы можем только надеяться, что отца и сына найдут целыми и невредимыми.

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