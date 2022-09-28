В Приморье и в России создана горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Приморья много вопросов по частичной мобилизации. Задать их они могут специалистам на горячую линию по номеру 122. Портал Объясняем.рф и его региональный отдел в нашем крае собирает самые популярные вопросы и публикует подборки на своем сайте и в соцсетях.

Один из вопросов, которым задается каждый работодатель: что делать, если повестку получил кто-то из сотрудников? Алгоритм в этой ситуации прост. Он должен обеспечить сохранение рабочих мест за сотрудников. После демобилизации все должны иметь возможность вернуться на свою прежнюю работу.

Тут же надо уточнить, смогут ли работодатели нанимать временных сотрудников в этот период. На время приостановки договора можно заключать срочные трудовые договоры и, соответственно, нанимать специалистов.

А что делать родителям, которые воспитывают детей в одиночку? По законодательству, мужчина не подлежит призыву, если он один воспитывает ребенка до 16 лет или занят постоянным уходом за членом своей семьи. Но следует отметить, что каждый отдельный случай рассматривается детским омбудсменом Приморья по телефону горячей линии: 8-950-295-21-10.

Напомним, федеральная редакция «Комсомольской правды» организовала собственную горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Туда можно сообщить о нарушениях. Последние подробности – в отдельном материале «КП».

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