Приморье избавят от протекающих чердаков

В Приморье много домов с проблемными чердачными перекрытиями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перечень обязательных работ по капремонту в Приморском крае расширят. В него войдет обновление чердачных перекрытий, соответствующие поправки в краевой закон депутаты ЗакСобрания Приморья приняли в среду, 28 сентября.

Усиление и замену чердачных перекрытий внесли в список работ, финансирующихся региональным фондом капремонта. Принятие поправок позволит проводить капитальный ремонт крыш в тех многоквартирных домах, где сейчас его сделать невозможно из-за изношенного состояния чердаков – крыша может рухнуть. Такая проблема есть в крупных городах региона: например, в Находке насчитали 61 дом с изношенными чердачными перекрытиями. Денег на ремонт в краевом и муниципальном бюджете не предусмотрено. Поэтому работу сделали обязательной в перечне капремонта.

Взносы собственников, добавила зампредседателя правительства Елена Пархоменко, станут финансовым обеспечением ремонта чердачных перекрытий. Поправки не скажутся на размерах оплаты в фонд капремонта. Но, вероятно, тариф будет пересмотрен в рамках плановой индексации.

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