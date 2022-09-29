Полковник Андрей Курбанов. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Олега Кожемяко

У россиян осталось еще много вопросов о частичной мобилизации. Минобороны РФ дает различные разъяснения, в стране и в Приморье организована горячая линия по единому номеру, где готовы круглосуточно отвечать на вопросы. Еще один момент, который интересовал жителей, прояснил для приморцев Андрей Курбанов, заместитель военного комиссара Приморья. Полковник уточнил возраст для призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Условия следующие. Мобилизации могут подлежать все жители, пребывающие в запасе, по установленным возрастным пределам: сержантский и рядовой состав – до 50 лет; личный состав младших офицеров – до 60 лет. А старшие офицеры, подполковники и майоры могут быть призваны в возрасте до 65 лет.

Как уже писала «КП» и подчеркнул спикер, в первую очередь призывают запасников в возрасте до 35 лет, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. В случае отсутствия необходимого количества мобилизованных повестки могут ожидать люди более старшего возраста.

Запрета на передвижение по территории России нет. Мужчины, состоящие на воинском учете, должны получить справку от военного комиссара в своем муниципалитете, чтобы покинуть страну.

Напомним, если выявлены нарушения при частичной мобилизации, организована горячая линия по номеру 122 (работает в Приморье). Отдельную линию создала «Комсомольская правда» для помощи в этих случаях и ответов на вопросы. Ошибочно мобилизованные могут рассчитывать на содействие.

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