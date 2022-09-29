Во Владивостоке в сумме демонтировано почти 600 незаконных конструкций. Фото: Администрация Владивостока

На улице Гульбиновича, 8/1, во Владивостоке начался демонтаж партии незаконных гаражей. Как рассказали в мэрии, часть построек уже убрали с территории. Несмотря на уведомление от администрации, владельцы железных «ящиков» никак не отреагировали на ликвидацию.

Техника и сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» приступили к расчистке местности в среду, 28 сентября. С помощью крана гаражи поместили на погрузчика и увезли на площадку временного хранения, куда вместе с «железяками» отправляется имущество собственников.

Как отметили специалисты административно-территориального управления района, на Чуркине еще есть над чем поработать. Часть незаконных объектов до сих пор «украшает» территорию. Владельцам необходимо законным способом оформить эти боксы, в противном случае – их тоже снесут.

Таким образом, во Владивостоке в сумме демонтировано почти 600 незаконных конструкций, включая торговые павильоны, рекламные баннеры и прочее.

По словам представителя административно-территориального управления Первомайского района Инессы Петиной, собственникам гаражей предложили добровольно и самостоятельно избавиться от незаконных объектов. В качестве срока им дали месяц. Однако, спустя почти полгода, ни один обладатель «контейнеров» не соизволил дать обратную связь. Хозяева некоторых объектов стали обращаться в администрацию уже после того, как дорожная служба убрала их постройки. К месту хранения стали приезжать специализированные компании, которые занялись транспортировкой имущества.

К слову, владельцы демонтированных гаражей смогут забрать своё имущество только в том случае, если смогут представить документы, подтверждающие факт собственности. Также им придется возместить стоимость работ по демонтажу, перевозке и хранению объектов, дополнят список штрафы за незаконное их размещение на территории города.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что в 2022 году во Владивостоке демонтируют в два раза больше гаражей чем годом ранее. В материале мы рассказывали как собственникам узаконить постройку.

ПО ТЕМЕ:

За 2022 год во Владивостоке демонтировали 300 нелегальных гаражей

Чтобы забрать их обратно, владельцы должны заплатить штраф (подробнее)

В 2022 году во Владивостоке уберут в два раза больше гаражей, чем в 2021-м

Специалист городской администрации рассказала, как проходит гаражная амнистия в столице Приморья (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.