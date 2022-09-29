Четыре из пяти комитетов в Думе Владивостока возглавят единороссы

Шестой созыв городской Думы в основном представили единороссы. Фото: Роман КИРИЛКИН

Первое заседание Думы нового созыва состоялось во Владивостоке в четверг, 29 сентября. Четыре из пяти комитетов возглавили члены «Единой России», один – депутат от ЛДПР. Председателем снова стал Андрей Брик из «ЕР», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Шестой созыв городской Думы в основном представили единороссы: из 35 депутатов – 28 от фракции «ЕР». Ему предшествовали выборы в сентябре.

Касаемо комитетов – Людмила Таран осталась на посту главы, продолжив деятельность по социальной политике и делам ветеранов. Николай Голояд возглавил комитет по городскому хозяйству, Евгений Пименов – по бюджету, налогам и финансам. Должность руководителя комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества досталась Вячеславу Глушко, который 16 лет заведовал Владивостокской клинической больницей №2. Борец с точечной застройкой и депутат от ЛДПР Василий Васильев назначен главой комитета по экономической политике и муниципальной собственности.

Бессменный председатель Думы Андрей Брик остался на своем посту. На эту должность был еще один кандидат – Сергей Белов от КПРФ. Несмотря на то, что он выступил первым на вступительной речи, большинство голосов получил именно Брик.

Состав заместителей председателя Думы сильно изменился. Сразу три человека зашли на этот пост: первый заместитель гендиректора ООО «Ратимир» Алексей Ткачев, бывший депутат Думы Приморского края Дмитрий Новиков и депутат прошлого созыва Кирилл Григорьев.

К слову, в этом году зарплаты будут получать Вячеславу Глушко и Мария Лагунова – оба из «ЕР». Они будут работать в Думе на постоянной основе, как и Андрей Брик.

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