Приморцам оказали бесплатную юридическую помощь

Специалисты ответили на все вопросы жителей региона. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи прошел 30 сентября в Приморье. Провела его «Ассоциация юристов России» с уполномоченным по правам человека в РФ. Приурочено мероприятие ко Дню пожилого человека. Больше 70 приморцев получили ответы от профессиональных юристов и адвокатов не только при личной встрече, но и дистанционно.

Прошла встреча в формате дня открытых дверей во Владивостоке, Уссурийске, Фокино, Чугуевке и Покровке. Специалисты ответили на вопросы жителей края, а студенты юридических клиник при ВУЗах составили письменные документы правового характера. Чтобы получить консультацию записались по телефону на прием.

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» связался с исполнительным директором Приморского регионального отделения «Ассоциации юристов России».

– С нами связалось большое количество людей, они до сих пор продолжают обращаться. Самыми распространенными были вопросы, которые касались семейного законодательства. Например, алименты, установление общения с ребенком. Не менее популярными были темы, связанные с долговыми обязательствами. Многих интересовали административные штрафы, выписанные ГИБДД. Каждая ситуация индивидуальна, мы продолжаем активную помощь населению, – прокомментировал Михаил Кузнецов.

Стоит отметить, что подобные мероприятия очень важны. Таким образом, юридическая помощь становится более доступной для приморцев, а люди узнают больше о своих правах и обязанностях.

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