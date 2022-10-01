Маленький гигант: настоящий богатырь родился в Приморье

Мальчик родился здоровым! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малыш весом 6 килограммов 150 граммов родился во Владивостоке в четверг, 29 сентября. Его рост составил 58 сантиметров. Как рассказали в городском родильном доме № 3, ребенок стал первенцем у 25-летней матери, которой сделали кесарево сечение.

Главный врач «Владивостокского клинического родильного дома № 3» Светлана Сагайдачная рассказала, что новорожденный достиг большого веса и роста, поэтому в роды пришлось вмешаться хирургическим методом. По идее он должен был достигнуть таких габаритов только в двухмесячном возрасте. К слову, об этом знали заранее, так как женщина наблюдалась у врачей.

– Мальчик родился здоровым! В скором времени мама и малыш отправятся домой! – отметила главврач.

Таких крупных детей в роддоме не было по меньшей мере 10 лет. Статистика показывает, что настолько крупные малыши крайне нечасто появляются на свет. Маленький приморец стал одним на полторы тысячи детей.

Медики отмечают, что пять килограмм для малыша – это довольно много. При таких показателях его называют крупным. Когда ребенок достигает шести – его именуют гигантом.

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