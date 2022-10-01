Команда из Владивостока впервые в истории вышла в полуфинал Высшей лиги КВН

«Лисы» взяли вторую позицию из шести. ФОТО: Сайт КВН

Приморская команда вышла в полуфинал Высшей лиги КВН, сообщает портал newsvl.ru. «Красный лис» взял наибольшее число баллов в двух основных конкурсах, но уступил в биатлоне и не забрал первое место. В итоге «Лисы» взяли вторую позицию из шести.

Третья игра 1/4 финала Высшей лиги КВН проходила в Москве. Выступая в конкурсе приветствий последним, «Красный лис» получил максимальный бал за свое короткое, но сильное шоу. Публика встретила на ура нашу команду. Биатлон прошел более напряженно. После двух штрафных кругов игроки ушли с 0,6 балла. В конце, в музыкальном номере, владивостокцы опять взяли максимум. «Лисы» выступили последними.

Помимо приморцев выступали «Флэш-Рояль», «Город N», «Имени меня», «Пал Палыч» из Хабаровска и «Атомная сборная». Судьями стали Алла Михеева, Анна Щербакова, Валдис Пельш, Виктор Васильев и Сергей Жилин. В роли ведущего – Вадим Галыгин.

В итоге Первые три команды попали в полуфинал: «Имени Меня» набрали 10,9 балла, «Красный Лис» – 10,6, «Флэш-Рояль» – 10,2, «Пал Палыч» – 9,6, «Атомная Сборная» – 9,4, а «Город N» – 9,3. Приморцы дошли до полуфинала в первый раз за всю историю команд из Владивостока и стали городской гордостью. В прошлом году они уже выступали на Кубке мэра.

«Сборная Владивостока» уже четыре раза играла в 1/4 финала в 2001-м, 2002-м, 2003-м и 2005-м годах. Дальше этой позиции приморцы не проходили.

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