Капитан футбольной команды «Океан» погиб в смертельном ДТП в Находке

Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

В жестком ДТП в Находке погиб капитан футбольной команды «Океан» Константин Трефилов. Он выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль, в котором находился 24-летний водитель. Скончалось три человека, еще двое пассажиров госпитализированы.

Коллеги футболиста опубликовали поминальное письмо на официальной странице команды:

«Константин на протяжении долгого времени был бессменным капитаном нашей команды. Простой, добрый человек, который был лидером как на поле, так и вне него. Вместе с Костей «Океан» выигрывал Чемпионат Приморского края, Кубок Дальнего Востока по футболу и Кубок Приморского края по футболу. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Спи спокойно, Костя. Светлая память».

Константин Трефилов. Фото: vk.com/okeannakhodka

Отметим, что авария произошла в ночь на 30 сентября. С Константином в Honda Fit находились еще два человека. Один из них, 31-летний мужчина, погиб на месте. Выяснилось, что бывший капитан не проходил обучения на право управления транспортным средством.

Сейчас полиция проводит проверку, по факту смертельного ДТП решается вопрос о возбуждении административного расследования.

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