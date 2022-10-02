В Приморье женщина взяла кредит на более чем 670 тысяч рублей и перевела мошенникам

Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В приморском Арсеньеве 55-летняя жительница стала жертвой бессовестных аферистов. Таинственным вымогателям она перевела более 670 тысяч рублей, так как поверила в слова мошенников. Деньги были взяты в кредит, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Сообщение поступило от нее самой в дежурную часть МВД в Арсеньеве. Женщина рассказала, что у нее похитили деньги. Сотрудники полиции реконструировали события: оказалось, что аферисты представились работниками банка и рассказали о том, что на пострадавшую собираются оформить кредит. Чтобы перебить заявку, продолжил голос в трубке, надо взять новый займ и перевести деньги в безопасные ячейки. Конечно, якобы защищенные вклады оказались номерами счетов звонивших.

Но то, что женщина стала жертвой мошенников, она поняла слишком поздно. Напомним, фигурантам грозит срок до 6 лет лишения свободы по части 3 статьи 159 о мошенничестве. Если их, конечно, найдут.

Эту историю рассказали в пресс-службе в рамках спецпроекта МВД России «Предупрежден – значит, вооружен!». Его цель – уберечь жителей от IT-мошенников.

– Доверчивые граждане лишаются денежных средств как в мелких, так и особо крупных размерах. <...> Не следует передавать неизвестным лицам конфиденциальную информацию о своих счетах и банковских картах, – уточнили в ведомстве.

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