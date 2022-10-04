На дорогах в Приморье больше 120 камер видеонаблюдения будут фиксировать нарушения ПДД

В будущем 34 камеры появятся на сложных перекрестках и пешеходных переходах. Фото: Правительство Приморского края

На приморских дорогах и в городах установили новые камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В региональном министерстве цифрового развития и связи поделились, что новые камеры будут фиксировать несоблюдение правильной скорости, выезды на красный сигнал светофора, на встречную полосу или предназначенную для общественного транспорта, а также нарушение правил поворота, перестроения и стоп-линий.

По словам представителей ведомства, всего в крае установили 126 новых рубежей контроля соблюдения ПДД, еще 34 в будущем появятся на сложных перекрестках и пешеходных переходах.

Фиксировать нарушения камеры будут в Артеме, Во Владивостоке, в Находке и Уссурийске на трассах: Артем – Находка – порт Восточный, Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово, Осиновка – Рудная Пристань, Раздольное – Хасан – Славянка, Уссурийск – Пограничный – Госграница, Хабаровск – Владивосток.

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