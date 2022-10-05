Любой желающий может помочь военнослужащим. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во Владивостоке продолжается сбор помощи для мобилизованных приморцев. В городе есть пять пунктов, куда можно принести различные предметы первой необходимости: деньги, термобелье, фонари, спальные мешки и другое. Местные жители уже отнесли в точки сбора 58 тысяч рублей, 17 газовых печек, 66 баллонов и 15 наборов термобелья, сообщает городская администрация.

Пункты работают с понедельника по субботу с 10 до 16 часов по следующим адресам: Мордовцева, 12, холл 1 этажа, Калинина, 116, кабинет 23, Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал, Снеговая, 31, Светланская, 89, 4 этаж.

Согласно списку, помимо вышеперечисленных предметов, любой желающий может помочь военнослужащим, принеся на один из адресов нательное бельё (футболки, майки, носки), средства личной гигиены (зубную пасту, зубные щётки, мыло), влажные и бактерицидные салфетки, высокоэнергетическое и калорийное питание в мягких упаковках (сгущенное молоко в мягкой упаковке, шоколадные и протеиновые батончики), кровоостанавливающие препараты и автономные системы освещения и туристические коврики.

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