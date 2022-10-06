На месте скорая, проезд перекрыт: из-за серьезного ДТП собралась пробка на оживленном участке во Владивостоке

Подробности столкновения выясняются. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Подробности аварии на перекрестке в районе остановки общественного транспорта «ДСК» еще предстоит выяснить специалистам. Но итогом столкновения стала пробка на оживленном участке трассы и, судя по всему, травмы у участников. На месте сейчас работает бригада скорой помощи.

Микрогрузовик и универсал не поделили проезд на пересечении улиц Снеговая и Деревенская. Кто именно нарушил правила дорожного движения сейчас судить сложно. Стоит отметить, на перекрестке работает светофор. Но при этом аварии здесь происходят довольно часто.

Разбитые машины заняли полосу в направлении Камской, водителям, движущимся со Снеговой, приходится объезжать частично по «встречке», поэтому собралась пробка. Данные о пострадавших уточняются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.