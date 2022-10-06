Синоптики предсказали Приморью морозную погоду в предстоящие выходные

Осадки не ожидаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый день солнце озаряет Приморье, но холодный ветер мешает наслаждаться теплом. Синоптики рассказали, к чему готовиться жителям края в предстоящие выходные, 8 и 9 октября.

По информации специалистов, в субботу, 8 октября, из-за антициклона в Приморье ожидается солнечная погода со слабым ветром. Ночью столбики термометров опустятся до +1…-5°C, в горных районах и вовсе похолодает до -6…-11°C, на юге температура воздуха достигнет +2…+7°C. Днем потеплеет до +11…+18°C.

В ночь на 9 октября ядро антициклона уйдет в сторону Японского моря, но его гребни продолжат влиять на погоду в крае. Осадки по-прежнему не ожидаются. Ночью столбики термометров поднимутся на 1-4 градуса, а днем температурные значения останутся на уровне субботних.

В приморской столице 8 октября ожидается яркое солнце и слабый до умеренного ветер. В ночь на субботу столбики термометров покажут до +4…+7°C, днем потеплеет до +12…+16°C.

В воскресенье, 9 октября, во Владивосток ворвется переменная облачность и свежий юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха достигнет +7…+10°C, днем останется такой же, как и 8 числа.

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