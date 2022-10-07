Дальний Восток взял шефство над Донецкой Народной Республикой

Юрий Трутнев лично проверяет ход работ в Донбассе. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Семь дальневосточных регионов – Якутия, Бурятия, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – помогают населенным пунктам Донецкой Народной Республики восстанавливать социальную инфраструктуру. Выполнение ранее данных поручений по восстановлению подшефных территорий проверил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В прошлый приезд в июне вице-премьер поставил задачу по восстановлению социальной инфраструктуры к началу учебного года.

Трутнев посетил города Дебальцево, Кировское, Шахтерск, Ждановка, Торез, Старобешевский и Амвросиевский районы. Отдельное внимание он уделил вопросу ремонту школ и детских садов, оснащению учебных учреждений учебниками, компьютерами и другой техникой. Во время посещения образовательных учреждений полпред встретился с руководством школ и педагогов, поздравил их с Днем учителя. Он пообещал, что школьники из подшефных территорий проведут летние каникулы на Дальнем Востоке.

Хабаровский край взял шефство над городом Дебальцево. Завершен капитальный ремонт детского сада № 5 «Ладушки», городского Центра детского и юношеского творчества, централизованной библиотечной системы и Дебальцевского городского литературно-исторического музея. Проводится капремонт ФСК «Локомотив», уже восстановлен бассейн. Отремонтированы объекты улично-дорожной сети. Городу передано пять новых пассажирских автобусов марки «ГАЗ», и предоставлены 16 единиц дорожной и специальной техники. Ряд работ по восстановлению города запланированы на следующий год.

Помощь городу Кировское оказывает Республика Саха (Якутия). Ремонтно-восстановительные работы ведутся на 13 объектах социальной инфраструктуры, включая дом культуры, больницу, четыре объекта ЖКХ и так далее. Проводится капитальный ремонт средней школы средней № 2. Все работы планируется завершить до начала ноября. Для школы уже закуплена мебель, оборудование для актового зала и спортзала, учебная литература по стандартам Российской Федерации.

Дальневосточные регионы помогают восстанавливать школы, больницы, дороги и многое другое. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

В Кировском завершены работы по 18 объектам, в том числе проведены ремонт школы № 1, многоквартирного дома, обновление дорог и восстановление освещения улиц, замена тепловых сетей. Продолжается закупка транспортных средств и трансформаторных подстанций для ЖКХ. Для учебных заведений приобретается оборудование и учебная литература. Благодаря поддержке властей Якутии более 500 детей из Кировского отдохнули в Краснодарском крае.

Сахалинская область взяла кураторство над Шахтерском. В здании МБОУ «Шахтерская средняя школа № 1» заменены окна и кровля, проведен капремонт столовой, обновлен фасад, частично благоустроена территория школы, в том числе отремонтирована детская площадка. Сахалинская область закупила для подшефного города 14 единиц транспортных средств и специальной техники для жилищно-коммунального хозяйства. В ближайшее время для нужд Шахтерска будут приобретены многофункциональный трактор и аварийно-ремонтная мастерская. Продолжается восстановление кровли и окон жилых домов, проводится бурение и обустройство скважин для водоснабжения котельных.

В восстановлении города Ждановка принимает активное участие Магаданская область. Благоустроен «Парк ветеранов», отремонтированы зрительный зал и спортзал городского Центра культуры и досуга. Завершен капитальный ремонт яслей-сада № 3 «Уголек». Проводится благоустройство придомовых территорий, включая зону спортплощадок.

Приморский край помогает восстанавливать город Торез. Ремонтно-восстановительные работы выполнены на 22 объектах социальной инфраструктуры. Отремонтировано пять участков улично-дорожной сети, заменен аварийный участок Лутугинского водопровода. Выполнены работы по замене оконных блоков и входных групп в четырех общеобразовательных школах, четырех детских садах и одной спортивной школе. Установлены одна спортивная и пять детских площадок. Завершен капитальный ремонт школы № 11.

Республика Бурятия содействует восстановлению Старобешевского района. Закуплено оборудование для нужд ЖКХ. Продолжается ремонт «Старобешевской школы № 1». Произведена замена кровли двух корпусов, крыльца обоих зданий, входных дверей, уличного освещения. Выполнена облицовка учебного корпуса сайдингом. Заменено асфальтовое покрытие двора. Продолжает закупаться учебное оборудование. Созданы два компьютерных класса, включающих 11 современных компьютеров. Для занятий физической культурой завезен новый спортивный инвентарь: мячи, маты и прочее. Для обучения по новым стандартам школа получила более двух тысяч новых учебников и почти три тысячи рабочих тетрадей и учебных пособий.

Амурская область направляет силы и средства для оказания помощи Амвросиевскому району. Завершен ремонт Новоамвросиевской школы: заменена система отопления, утеплена кровля и стены. Благоустроены четыре пришкольные территории. Для школ закуплена оргтехника, приобретены три школьных автобуса. Более 250 первоклассников получили в подарок «губернаторский портфель». Продолжаются работы по восстановлению двух школ, пострадавших от обстрела. В ближайшее время начнутся работы по ремонту еще одной школы.

В школы ДНР завезли литературу и другие необходимые для обучения предметы. Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

По итогам осмотра хода восстановления городских объектов Юрий Трутнев поручил усилить работы по готовности новых населенных пунктов к отопительному сезону. В ближайшее время вице-премьер планирует провести совещание с главами дальневосточных регионов, на котором подведут итоги восстановительных работ в подшефных территориях и наметят план работ на предстоящий 2023 год. Также на совещании планируется обсудить проведение спортивных и культурных мероприятий в рамках взаимодействия Дальнего Востока и территорий Донецкой Народной Республики.

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