Авария на дороге в Приморье забрала жизнь четырехмесячной девочки

Еще двух человек госпитализировали. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Смертельное ДТП с участием двух малышей произошло в Приморье минувшим вечером. Случилось в Ольгинском районе, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, водитель Toyota Mark II ехала со стороны Кавалерово в направлении поселка Ольга. Превысив скорость, женщина не справилась с управлением, из-за чего машина съехала с дороги в кювет.

По пути в больницу скончалась четырехмесячная девочка, а двухлетнего ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Помощь понадобилась и 20-летней пассажирке, а женщина, управляющая седаном, проходит амбулаторное лечение.

Кроме сотрудников скорой помощи и полиции на место аварии выехал прокурор Ольгинского района Алексей Носов. Ведомство проконтролирует ход и результаты доследственной проверки смертельного ДТП.

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