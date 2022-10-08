В список приоритетных проектов в Приморье вошла постройка 17-этажного дома в Находке

Некоторые проекты отправили на доработку. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику региона под председательством главы края Олега Кожемяко обсудили проекты, которые планируется реализовать. Три из них получили статус приоритетных, а два отправили на доработку.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, особое внимание во время обсуждения проектор участники мероприятия уделили их социальной значимости.

В Находке планируют построить современное 17-этажное здания и предоставить его нуждающимся приморца. Из 176 квартир 60 передадут участникам программы по переселению из аварийного жилья, еще 44 помещения отдадут детям-сиротам. На территории дома также хотят построить парковку на 90 машиномест.

Есть еще два проекта, которые также отнесли к приоритетным. В приморской столице в районе улицы Фадеева хотят построить торгово-складской комплекс с благоустроенной общественной территорий, а также создать жилой комплекс комфорт-класса, где будут находиться муниципальные детские сады.

Также на заседании обсудили создание экопарка в районе бухты Шамора. Территорию планируют разделить на три части. В общественном обустроят парковку, веревочный парк, кафе, банный комплекс и места для прогулки. В гостевой зоне отдыхающие смогут арендовать домики. Также появится зона для частной жилой застройки. Однако проект отправили на доработку. В список приоритетных планов не попала и автономная газификация с использованием сжиженного природного газа.

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