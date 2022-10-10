Чукотский спортсмен стал лучшим боксером Всероссийских соревнований по боксу

Участники соревнований. ФОТО: Департамент культуры, спорта и туризма Чукотки.

В Магадане состоялся финал Всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного тренера России Евгения Бурмистрова. Чукотский спортсмен Арсений Болгов успешнее остальных участников провел бои в ринге и получил золотую медаль. Его признали лучшим, сообщает «КП – Владивосток».

Еще трое спортсменов завоевали на соревнованиях первое место: Тимур Абеев и Герман Зангиев из Анадыря и Николай Евдокимов из Эгвекинота.

Второе место досталось Михаилу Чернявскому из Анадыря и Магомеду Абакарову из Эгвекинота, третье взяли Иван Ткачев и Абубакар Якубов тоже из Эгвекинота.

В Департаменте культуры, спорта и туризма Чукотки отметили, что Арсений Болгов и Герман Зангиев выполнили норматив, получив звание «Кандидатов в мастера спорта по боксу».

Отметим, что соревнования проходили с 6 по 8 октября. Сборная Чукотки состояла из десяти спортсменов из Анадыря, Эгвекинота и Билибино.

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