1,5 миллиона рублей выделено Примтеплоэнерго в помощь мобилизованным сотрудникам предприятия

Передача оснащения мобилизованным. Фото предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

1,5 миллиона рублей выделено КГУП «Примтеплоэнерго» в помощь мобилизованным сотрудникам предприятия на приобретение теплых вещей и медикаментов. Об этом сообщил генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий.

По его словам, решение принято совместно с лидерами профсоюза жизнеобеспечения для материальной поддержки коллег, которые отправляются на переподготовку и в зону боевых действий в ходе проведения частичной мобилизации. На выделенные средства приобретается оснащение, теплые вещи, элементы экипировки и лекарственные препараты.

Передача оснащения мобилизованным. Фото предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

– Со всеми нашими коллегами и их семьями держим постоянную связь. На днях передали в военные части поселка Сибирцево, сел Ильинка, Сергеевка, где находятся наши сотрудники, очередные партии вещей – берцы, свитера, термобелье, перчатки, спортивные коврики, спальные мешки и медицинские аптечки в соответствии с потребностями наших призывников, – рассказал Владимир Малюшицкий. – Будем оказывать постоянную поддержку семьям мобилизованных коллег. Директора филиалов встречаются с родственниками своих призывников на местах. Принято решение оказать дополнительную финансовую помощь в размере 15 тысяч рублей каждой такой семье.

По информации гендиректор, работники Примтеплоэнерго, в том числе активисты профсоюза жизнеобеспечения предприятия, также готовы оказывать поддержку семьям мобилизованных сотрудников, активно участвуют в волонтерских отрядах, занимающиеся сбором гуманитарной помощи для военнослужащих.

Передача оснащения мобилизованным. Фото предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

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