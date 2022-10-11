В Приморье начали подавать тепло в больницы, школы и детские сады

Отопление в жилых домах появится позже. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Первые 45 социальных объектов в Приморье подключили к отоплению. Речь идет о больницах, школах, детских садах. Именно в эти учреждения первыми подают тепло. Всего же в крае на данный момент запустили 28 котельных.

Важно отметить, что решение о начале отопительного сезона в муниципалитетах принимают местные власти, в зависимости от погоды. Традиционно тепло поступает в жилые дома, когда среднесуточная температура опускается ниже 8°C на протяжении трех суток.

По информации министерства ЖКХ Приморья, котельные сейчас запущены в Красноармейском районе, Пограничном, Октябрьском и Тернейском округах. В рамках программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы, будет работать 822 котельные. Они обеспечат теплом 1 710 социальных объектов и почти 12 тысяч жилых домов.

– Готовность коммунальной инфраструктуры на сегодняшний день составляет 99%. Оставшиеся ремонтные работы должны быть завершены в течение нескольких дней, и они не влияют на старт отопительного сезона. Также все котельные имеют нормативный запас топлива для уверенного начала осенне-зимнего периода, – поделилась заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко.

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