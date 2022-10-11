В Приморье завели уголовное дело о контрабанде пиломатериалов стоимостью 147 миллионов рублей

Тематическая иллюстрация. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крупную партию контрабанды пиломатериалов из монгольского дуба выявили транспортные следователи в Приморье. Нарушители сбывали незадекларированную древесину в Китай через зону Евразийского экономического союза. Заведено уголовное дело.

– Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении, с июня по декабрь 2019 года через таможенную границу ЕАЭС из России в Китай «уехало» больше 3,4 тысяч кубических метров пиловочника из монгольского дуба, который является стратегически важным ресурсом.

Известно, что товар ввозили с помощью документов, в которых прописывались фальшивые сведения о продаже ресурса. Общая цена вывезенной древесины исчисляется 145 миллионами рублей.

– Преступление было выявлено сотрудниками оперативного подразделения ПУ ФСБ России по Приморскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что Дальневосточная оперативная таможня с Владивостокским ЛО УМВД на транспорте пресекла попытку вывоза пиловочника дуба монгольского на 29 миллионов рублей.

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