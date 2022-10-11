Контрабандист в Приморье пойдет под суд за вывоз лесоматериалов на 125 миллионов рублей

Наказание может дойти до лишения свободы сроком на семь лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Приморья окажется на скамье подсудимых за контрабанду лесоматериалов на 125 миллионов рублей. В уголовном деле есть и другие фигуранты, рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как считают следователи, обвиняемый в составе группе с февраля 2017 года по август 2019 года вывез древесину общей стоимостью свыше 124 миллионов рублей. Позже преступление повторили. Пиломатериалы на 1,5 миллиона рублей по внешнеторговому контракту стали контрабандой в марте 2020 года. Как именно удалось провезти продукцию, в пресс-службе не уточнили.

Лесоматериалы являются стратегически ценным ресурсом. Судят приморца по статье 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС организованной группой стратегически важных ресурсов в крупном размере), а максимальной санкцией статьи может стать лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о контрабанде пиловочника дуба монгольского. Ущерб оценили в 29 миллионов рублей.

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