Это необходимо: что в столице Приморья будет происходить с парковками и личным транспортом

Синяя разметка показывает зону, где парковка будет платной. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Глава Владивостока Константин Шестаков в эфире телеканала «Восток24» высказался насчет платных парковок и паркоматов, а также обозначил примерный срок, когда заработает проект.

– В течение этого года, скорее всего, мы парковку не запустим. До весны 2023-го точно введем платное парковочное пространство, все для этого сделано, осталось несколько штрихов с точки зрения организации этого пространства. Наибольший объем в правовом поле – нужно согласовать еще несколько регламентов. Но к весне в полном объеме введем проект, без пилотных режимов.

Платное парковочное пространство будет организованно вдоль уличной дорожной сети, возле здания правительства Приморского края, на бывшем разворотном кольце троллейбусного маршрута №1 – недалеко от покровского парка.

– Заблаговременно всех оповестим, – пообещал Шестаков.

Он добавил, что планируется еще большая работа по выдаче резидентных пропусков, то есть тем людям, которые живут в исторической части города или их жилье примыкает к определенным улицам.

– Пропуска необходимы, чтобы парковаться бесплатно или по комфортной цене, – уточнил мэр.

Напомним, что парковки будут стоить от 35 до 100 рублей за час. По максимальной планке за день набежит прилично, а в месяц и вовсе все выльется в кругленькую сумму. Водители возмущены.

– Логика наших шагов ведет к тому, чтобы жители Владивостока использовали общественный транспорт.

– Как долго может проходить пересадка с личного транспорта на общественный? – поинтересовались ведущие.

– Столько, сколько понадобится. Насколько это будет комфортно и по карману каждому жителю, насколько по-прежнему сильна любовь к использованию своего автомобиля. <…> Мы делаем акцент на том, чтобы разгрузить уличную дорожную сеть и дать возможность общественному транспорту двигаться комфортнее и быстрее чем личному. Часть той работы, к которой мы ведем нашу итоговую цель.

Константин Шестаков добавил, что при необходимости автобусный парк будет расширяться.

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