На концерте группы «Руки Вверх!» произошло то, чего не было еще никогда

Концерт состоялся в четверг 3 октября. Фото: Анна СОБОЛЬ

Концерт группы «Руки Вверх!» отгремел во Владивостоке в четверг, 13 октября. Послушать любимые песни детства собрались сотни жителей Приморья. В самый разгар выступления на сцене появился брат Сергея Жукова – Михаил, и тогда случилось то, чего не было еще никогда. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Огромную толпу собрала спортивная арена в пригороде Владивостока. От мала до велика на танцполе и трибунах толпились люди в ожидании одного из самых долгожданных событий октября – концерта легендарной группы «Руки Вверх!». Как только шоу началось, зал разразился оглушающими криками и нескончаемыми овациями. Зрители приветствовали кумира 90-х Сергея Жукова.

Открывала концертную программу композиция «Пропадаешь зря», которая впервые вышла в свет в 1998 году. И с первых минут стало ясно, что сегодняшний вечер выжмет все соки из зрителей.

В перерывах между песнями лидер группы Сергей Жуков общался с гостями, делился своими мыслями, переживаниями на ту или иную тему, а также без конца благодарил публику за столь теплый прием. В какой-то момент на сцене его сменил другой исполнитель – младший брат Михаил Жуков.

Артист исполнил несколько песен, а после рассказал присутствующим, что у него есть абсолютно новый трек, который не слышал еще никто.

– Его еще нигде нет. Он выйдет только через несколько дней, и вы первые, кто его послушает здесь сейчас. Я надеюсь, что вам очень понравится. Слова там простые и звучные, поэтому, думаю, они к вам очень быстро прилипнут, – заверил со сцены Михаил Жуков.

Текст песни действительно незамысловат, да и называется она необычно «Девочка плакает». Зал громкими аплодисментами и танцами встретил новую композицию и поддержал ее исполнителя.

Сегодня группа еще раз выступит на базе спорткомплекса «Фетисов-Арена». Начало в 19:00.

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