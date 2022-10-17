В выходные дни во Владивостоке могут пойти осадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе жителей Приморья ждет стабильная и теплая погода. Своим прогнозом поделился автор Telegram-канала «Погода 25 регион».

По словам блогера, тайфуны и мощные циклоны в крае не ожидаются. Похолодание и небольшие осадки, которые ворвались на территорию края 17 октября, сохранятся и на следующий день. С 19 октября и до конца рабочей недели в Приморье установится сухая и стабильная погода, дожди или снег маловероятны, также придет тепло.

В выходные ситуация изменится. В некоторых районах начнутся осадки различной интенсивности, а 23 октября вновь похолодает.

В первой половине недели ночные температура будут достигать от -5°C в континентальных районах до +5°C на побережье, во второй половине – потеплеет на 3-6 градусов. Днем столбики термометров на большей территории края покажут +3…+10°C, на побережье +13°C, во второй половине недели до 23 октября воздух прогреется до +12…+17°C и до +20°C в континентальной части.

Во Владивостоке осадки возможны 22 и 23 числа. В первую половине недели днем потеплеет до +8…+12°C, во второй половине – до +13…+16°C.

Своим прогнозом поделились и синоптики портала «Примгидромет». По информации специалистов, с 17 октября до середины недели в крае ожидается прохладная погода без осадков. По ночам столбики термометров будут опускать до -1…-8°C, а днем подниматься до +7…+15°C.

В четверг, 20 октября, температура воздуха повысится на 2-5 градусов, а 21 числа появится облачность, в некоторых районах возможен небольшой дождь. Но потепление никуда не денется, в крае ожидается тепло до +14…+21°C

Во Владивостоке на этой неделей осадки не предвидятся. С 17 по 19 октября по ночам столбики термометров будут показывать до +3…+5°C, а днем – до +9…+13°C. Во второй половине недели потеплеет: ночь до +7…+10°C, днем до +14…+17°C.

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