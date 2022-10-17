В Приморье льготники смогут бесплатно подключить свои дома к газу. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье появилась еще одна программа поддержки льготников: жители смогут подключить свои частные дома к газу. Из бюджета края на субсидию выделили больше 100 тысяч рублей на каждого человека по указу президента РФ Владимира Путина.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко рассказала про категории граждан, которым положена льгота на покупку и установку газового оборудования:

– Домовладение, входящее в ту или иную категорию, может получить 155, 124 и 77,5 тысяч рублей соответственно. Те граждане, о которых говорит президент России, в Приморье получают субсидию более 100 тысяч рублей. Также у нас принята третья дополнительная группа льготников, которой предусмотрена выплата в 77,5 тысяч рублей.

В 2022 году к газу будут подключаться жители жители Уссурийского городского округа, сел Славинка и Красный Кут Спасского района. Сейчас там прокладывают газопровод. По словам зампреда, жителям лучше как можно скорее подать заявление на подключение к «голубому» топливу. На 17 октября в регионе заключено больше тысячи договоров на газификацию частных домов.

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