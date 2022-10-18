Мариинский театр совместно с Zapomni запустил электронный подарочный сертификат Zapomni Mariinsky в Петербурге, Владивостоке и Владикавказе

Zapomni Mariinsky позволяет посетить все сцены Мариинского театра. Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Сертификат Zapomni Mariinsky можно приобрести и подарить онлайн, а его обладателю – посетить спектакли или концерты на всех 12 площадках Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Владикавказе. В ближайших планах подключение к сертификату мероприятий с участием Симфонического оркестра Мариинского театра по всей стране.

Сертификаты доступны на любую сумму от 1 000 рублей, не ограничены сроком действия и количеством активаций, действительны как в электронном, так и в распечатанном виде. При покупке можно указать пожелание получателю подарка, и оно автоматически появится на сертификате.

Zapomni Mariinsky позволяет посетить все сцены Мариинского театра: исторической, Мариинского-2, Концертного зала и камерных залов Прокофьева, Мусоргского, Стравинского, Рахманинова и Щедрина в Санкт-Петербурге, большого и малого залов Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, Театра оперы и балета и Филармонии во Владикавказе.

Узнать о сертификате подробнее и приобрести его можно на сайте: https://mariinsky.gift или на официальном сайте Мариинского Театра https://www.mariinsky.ru в разделе «Подарочный сертификат».

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