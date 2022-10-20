До 22 градусов тепла обещают синоптики Приморью в четверг, 20 октября

Фото: Анна СОБОЛЬ

В четверг, 20 октября, Приморский край окажется во власти гребя антициклона, который и определит погоду на ближайший день. Ветер возьмет направление с юга и юго-запада, а воздух прогреется до 22 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице сегодня немного облачно, но без осадков. Умеренный южный и юго-западный ветер, утром температура воздуха 7-9, днем 16-19. Все показатели со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске также без дождей, ветер возьмет направление с юга и юго-запада, температура воздуха днем здесь немного выше – до 21 градуса тепла, утром показатели наоборот ниже – 6-8 градусов со знаком плюс.

В Находке слабый ветер, утром температура на порядок ниже – 1-3 градуса тепла, днем показатели средние – 17-19 градусов со знаком плюс.

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