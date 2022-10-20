Известные российские актеры выступят на сцене Пушкинского театра во Владивостоке

Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Знание. Театр». Фото: Российское общество «Знание».

Во Владивостоке с 21 по 22 октября состоится фестиваль «Знание. Театр». Ключевым событием этого мероприятия станет художественное чтение пьесы «Трудный экзамен».

Премьера спектакля состоялась 2 сентября в Москве на сцене Российского академического Молодежного театра. Ставили его по пьесе драматурга-дебютанта из Астрахани Гульнары Искалиевой, а главные роли исполнили известные актеры Дарья Екамасова и Михаил Башкатов.

Во Владивостоке чтение пьесы пройдет в культурно-просветительском центре ДВФУ Пушкинском театре на Пушкинской, 27. Начнется мероприятие 21 октября в 19:00.

А 22 октября режиссер проекта, лауреат премии «Золотая маска» Юрий Квятковский выступит с лекцией «Театр. Все по полочкам». Он расскажет о влиянии театрального образования на принцип постановок, о воспитании универсального артиста и многом другом. Начало – в 16:00.

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