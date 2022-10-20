Коворкинг для ведения блогов и подкастов откроется во Владивостоке в конце 2022 года

Школьники обсудили с мэром благоустройство города и личные вопросы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В четверг, 20 октября, в технопарке «Кванториум» школьники встретились с мэром Владивостока Константином Шестаковым. На мероприятии обсудили книги из детства, мотивацию в карьере, а также вопросы образования и развития самой приморской столицы.

В начале встречи ребятам объявили о том, что скоро откроется городской коворкинг ТОК – «Твой открытый коворкинг». Он представляет собой студию с профессиональным меди-оборудованием для записи интервью, ведения блогов или подкастов, также можно будет проводит различные конференции. Разместится он на Семеновской, 3. Сейчас здесь идет ремонт, но уже в конце 2022 года ТОК планирует представить молодежи.

Еще одной важной темой для обсуждения стал ремонт школ, однако ученики говорили не о его необходимости, а о новом дизайне и интерьере. По словам главы Владивостока, масштабные работы по обновлению начнутся в 2024 году, а пока что специалисты восстанавливают кровли и фасады. Некоторые учебные учреждения получают гранты на реализацию своих оригинальных проектор, например, современных библиотек.

Масштабный ремонт школ ожидается в 2024 году. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Учеников интересовал ремонт стадионов и спортивных площадок. В 17-й школе уже в 2023 году появится спортивная площадка, в 68-й готов проект стадиона, а в 78-й спортивное сооружение приведут в порядок в следующем году.

Но не только обновление городов обсуждали ребята с главой города. Константин Шестаков рассказал школьникам о своей любимой книге из детства, а также посоветовал молодежи в жизни опираться не только на теорию, но и подкреплять свои знания практикой и оставаться во Владивостоке, так как здесь есть все, что поможет самореализоваться.

Глава Владивостока рассказал ребятам о своих любимых книгах из детства. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Бизнес сейчас переориентировался на Дальний Восток. Благодаря сотрудничеству со странами Азиатско-тихоокеанского региона наш город становится площадкой для новых инвестиционных проектов. Все самое интересное сейчас происходит здесь. Все, что вам нужно для успеха, это высшее образование, практические навыки и горящие глаза. Я бы даже сказал, что горящие глаза на первом месте, – отметил мэр.

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